Иран и Китай подчеркнули влияние развития двустороннего сотрудничества на региональный мир и безопасность

На встрече Первого вице-президента и заместителя премьер-министра Китая, проходившей в рамках выполнения частей всеобъемлющей стратегической программы Ирана и Китая, стороны подчеркнули развитие сотрудничества.

На этой встрече, которая состоялась сегодня утром в комплексе Саадабад, дипломатические делегации Ирана и Китая обсудили и обменялись мнениями по путям расширения сотрудничества, особенно в экономической сфере и представляющих взаимный интерес областях.

На этой встрече Мохаммадреза Ареф и Чжан Хоучэн, заместитель премьер-министра Китая, подчеркнув, что расширение отношений двух крупных и важных азиатских стран оказывает большое влияние на региональный мир и безопасность, сделали акцент на расширении сфер сотрудничества и развитии экономического обмена.