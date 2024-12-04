60 тысяч палестинцев, проживающих на севере сектора Газа, находятся под угрозой смерти

«В течение 60 дней жители северной части сектора Газа были лишены качественного продовольствия и безопасной питьевой воды» - сказал Басал.

«Ситуация в Бейт-Лахии и других северных районах являются катастрофическими, и мы не можем обеспечить жителей этих районов медицинскими, санитарными и экстренными услугами», - добавил он.

По словам представителя Управления гражданской обороны Палестины, оккупационные силы совершают геноцид в отношении жителей северной части сектора Газа, и жилые дома в этом регионе стали непригодными для проживания.