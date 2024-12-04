4 дек. 2024 г., 13:17
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Новости ID: 85679994
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60 тысяч палестинцев, проживающих на севере сектора Газа, находятся под угрозой смерти

4 дек. 2024 г., 13:17
Новости ID: 85679994
60 тысяч палестинцев, проживающих на севере сектора Газа, находятся под угрозой смерти

Тегеран, 4 декабря, ИРНА – 60 тысяч палестинцев, проживающих на севере сектора Газа, подвергаются угрозе смерти. Об этом заявил представитель Управления гражданской обороны Палестины Махмуд Басал.

«В течение 60 дней жители северной части сектора Газа были лишены качественного продовольствия и безопасной питьевой воды» - сказал Басал.

«Ситуация в Бейт-Лахии и других северных районах являются катастрофическими, и мы не можем обеспечить жителей этих районов медицинскими, санитарными и экстренными услугами», - добавил он.

По словам представителя Управления гражданской обороны Палестины, оккупационные силы совершают геноцид в отношении жителей северной части сектора Газа, и жилые дома в этом регионе стали непригодными для проживания.

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