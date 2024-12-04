Члены еврейской группы, поддерживающей палестинцев, захватили одно из зданий парламента Канады

Как сообщает канадская газета Globe and Mail, после этого сотрудники службы безопасности парламента вмешались и задержали 14 человек, которых затем отпустили без предъявления каких-либо обвинений.

В своем заявлении эта еврейская группа выразила несогласие с экспортом вооружений из Канады в Израиль и импортом вооружений из Израиля, а также возросшую обеспокоенность по поводу того, как этот режим обращается с жителями Газы.

Спикер этой активистской группы Марли Вассер сказала в интервью, что здание Конфедерации было выбрано для демонстрации, так как многие парламентарии ведут там свои дела, и протестующие хотели приостановить обычный ход событий.

По ее словам, в этом протесте приняли участие около 100 человек.