Сионистские источники сообщили, что Джил Сальцман, глава внутреннего совета сионистского режима по предотвращению самоубийств, предупредил о "цунами психических заболеваний" в Израиле и увеличении случаев самоубийств после окончания войны.

Она подчеркнула, что в прошлом году обращения в кризисные и психиатрические центры в Израиле увеличились на 40%.

Недавно сионистская газета "Едиот Ахронот" сообщила, что по меньшей мере 6 военнослужащих армии Израиля, которые длительное время участвовали в войнах в Газе и Ливане, покончили с собой в последние месяцы.

Ранее американская новостная сеть CNN в отчете, ссылаясь на масштабы преступлений режима Израиля в Газе, заявила, что повышение уровня самоубийств среди израильских военных, возвращающихся с войны в Газе, свидетельствует о серьезных психологических травмах, которые испытывают люди, участвующие в текущем геноциде в этом анклаве.

CNN далее сообщила, что Армия обороны Израиля заботится о тысячах военнослужащих, страдающих от посттравматического стрессового расстройства в результате войны в Газе. При этом многие из этих солдат после возвращения из Газы совершают самоубийства из-за психологического и эмоционального ущерба, нанесенного жестокостями против палестинских гражданских лиц.