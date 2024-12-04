При активации процедуры снэпбэк выход из ДНЯО станет одним из вариантов Ирана

«Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам отметил, что целью этих обсуждений является защита достижений Исламской революции и подчеркнул, что в Женеве не проводились переговоры, а лишь осуществлялся обмен мнениями и обсуждения, поскольку отсутствовал необходимый текст для ведения переговоров», - заявил иранский парламентарий, ссылаясь на недавние переговоры Министерства иностранных дел Ирана с Великобританией, Францией и Германией, которые состоялись в Женеве.

«После выхода Трампа из Соглашения о совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) европейские страны не выполнили своих обязательств, и мы все еще далеки от ведения переговоров», - добавил Резаи, цитируя слова заместителя министра иностранных дел Ирана.

«В соответствии с заявлением Тахт-Раванчи о взаимных действиях Ирана в случае активации процедуры снэпбэк, одним из вариантов станет выход из ДНЯО», - заключил он.