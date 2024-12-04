4 дек. 2024 г., 12:04
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Новости ID: 85679881
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При активации процедуры снэпбэк выход из ДНЯО станет одним из вариантов Ирана

4 дек. 2024 г., 12:04
Новости ID: 85679881
При активации процедуры снэпбэк выход из ДНЯО станет одним из вариантов Ирана

Тегеран, 4 декабря, ИРНА – В случае активации процедуры снэпбэк (snapback) выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) станет одним из вариантов Ирана. Об этом сообщил журналистам во вторник, 3 декабря, представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Исламской Республики Иран Эбрахим Резаи.

«Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам отметил, что целью этих обсуждений является защита достижений Исламской революции и подчеркнул, что в Женеве не проводились переговоры, а лишь осуществлялся обмен мнениями и обсуждения, поскольку отсутствовал необходимый текст для ведения переговоров», - заявил иранский парламентарий, ссылаясь на недавние переговоры Министерства иностранных дел Ирана с Великобританией, Францией и Германией, которые состоялись в Женеве.

«После выхода Трампа из Соглашения о совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) европейские страны не выполнили своих обязательств, и мы все еще далеки от ведения переговоров», - добавил Резаи, цитируя слова заместителя министра иностранных дел Ирана.

«В соответствии с заявлением Тахт-Раванчи о взаимных действиях Ирана в случае активации процедуры снэпбэк, одним из вариантов станет выход из ДНЯО», - заключил он.

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