Иравани: Иран твердо поддерживает Сирию в борьбе с терроризмом

«Исламская Республика Иран полностью признает суверенное право Сирии на борьбу и уничтожение террористических группировок, таких как Хайят Тахрир аш-Шам, которые приносят разрушение, хаос и широкие страдания», - отметил иранский посол вечером во вторник на экстренном заседании Совета Безопасности о последних событиях в Сирии.

«Исламская Республика Иран выражает свою глубокую тревогу относительно ухудшения ситуации в Сирии, - сказал Иравани. - Последние события, особенно скоординированные террористические действия группировки Хайят Тахрир аш-Шам, которая является ветвью "Аль-Каиды" и также известна как "Джебхат ан-Нусра", представляют собой серьезные угрозы для суверенитета и стабильности Сирии».

Как отметил иранский посол, объем и сложность операций группировки Хайят Тахрир аш-Шам, включая применение передовых вооружений и дронов, свидетельствуют о намеренной внешней поддержке, возглавляемой Соединенными Штатами, которые используют терроризм как средство для реализации своих политических целей. «Страны, ответственные за обострение этого конфликта, обязаны отвечать за свои действия и разрушительные последствия, которые они навязали народу Сирии», - подчеркнул он.

«Исламская Республика Иран остается непоколебимой в поддержке сирийского правительства и народа в их справедливой и решительной борьбе против терроризма», - заключил постпред Ирана при ООН.