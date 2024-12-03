3 дек. 2024 г., 14:33
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Новости ID: 85678955
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Багаи назвал важным любое усилие по укреплению отношений между странами-участницами ОЭС

3 дек. 2024 г., 14:33
Новости ID: 85678955
Багаи назвал важным любое усилие по укреплению отношений между странами-участницами ОЭС

Тегеран, 3 декабря. ИРНА — Любые усилия по укреплению отношений между странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) достойны и направлены на реализацию целей организации.

Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на полях 28-й встречи глав МИД стран-членов ОЭС в Мешхеде (Иран).

"Организация экономического сотрудничества является одной из старейших успешных организаций в экономической сфере, что показывает важность этой организации и ее деятельности в регионе", сказал он.

По его словам, 10 стран-членов ОЭС на самом деле являются странами с высоким экономическим и торговым потенциалом в регионе, что важно, так это культурная близость, а также религиозная и историческая общность между этими странами.

На встрече второго и заключительного дня министерской встречи стран-членов ОЭС приняли участие министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и генеральный секретарь ОЭС и министры иностранных дел Турции, Туркменистана, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана.

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