Багаи назвал важным любое усилие по укреплению отношений между странами-участницами ОЭС

Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи на полях 28-й встречи глав МИД стран-членов ОЭС в Мешхеде (Иран).

"Организация экономического сотрудничества является одной из старейших успешных организаций в экономической сфере, что показывает важность этой организации и ее деятельности в регионе", сказал он.

По его словам, 10 стран-членов ОЭС на самом деле являются странами с высоким экономическим и торговым потенциалом в регионе, что важно, так это культурная близость, а также религиозная и историческая общность между этими странами.

На встрече второго и заключительного дня министерской встречи стран-членов ОЭС приняли участие министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и генеральный секретарь ОЭС и министры иностранных дел Турции, Туркменистана, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана.