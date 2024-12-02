Багаи: реальная угроза безопасности и стабильности региона - присутствие военных внешних игроков

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД Ирана, назвал соответствующую часть заявления о позиции Ирана на 45-й саммите лидеров Совета содействия и сотрудничеству государств Персидского залива в Кувейте "неконструктивной и неприемлемой" и выразил сожаление по поводу повторения противоречивых утверждений и претензий, не соответствующих международному праву и принципу добрососедства.

Багаи, подчеркнув неизменную и принципиальную позицию Исламской Республики Иран, считает три иранских острова - Абу-Муса, малый Томб и большой Томб - неотъемлемой и вечной частью территории Ирана и категорически заявляет, что любые претензии на эти острова со стороны других стран будут рассматриваться как нарушение суверенитета и территориальной целостности Ирана.

Официальный представитель МИД Ирана добавил, что повторение необоснованных и вмешивающихся претензий не изменит историю и географию. Все, что делает Исламская Республика Иран в отношении своих островов, полностью соответствует международному праву и правовым нормам в отношении суверенитета и территориальной целостности Ирана. По его словам, «следовательно, Исламская Республика Иран рассматривает выдвинутые в заявлении положения о застройке, поездках государственных и военных чиновников на территорию Ирана и проведении военных учений в пределах территориальных границ Ирана как вмешательство во внутренние дела Ирана и осуждает их».