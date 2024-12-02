Президент Ирана подтвердил приверженность поддержке Сирии

Он при этом подчеркнул, что сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии является стратегическим приоритетом Ирана в регионе.

Президент Ирана выразил уверенность, что Сирия преодолеет текущие трудности, которые он связал с израильскими заговорами против безопасности и стабильности страны, и что Иран будет рядом с сирийским народом на этом пути.

Он также подчеркнул, что Иран внимательно следит за ситуацией в Сирии и готов оказать любую необходимую помощь и сотрудничество в преодолении кризиса.

Президент Ирана упомянул о дипломатических усилиях министра иностранных дел Ирана и своих собственных переговорах с лидерами региональных стран, направленных на укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Он заявил, что Иран, сотрудничая с исламскими странами, не позволит Израилю разрушить единство мусульман и распространить терроризм и нестабильность в регионе.

В заключение, президент Ирана ещё раз подтвердил приверженность Ирана поддержке Сирии и подчеркнул, что Иран будет всегда рядом с сирийским народом и правительством.