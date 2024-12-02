Начало террористических операций в Сирии связано с поражением сионистского режима в Ливане

«Согласно общему признанию, перемирие на юге Ливана стало поражением для сионистского режима и победой для "Хезболлы". Одновременно с этим поражением израильского режима террористы начали свои операции в Сирии», - заявил Акбари.

«Обладание передовым оборудованием наемниками террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" свидетельствует о наличии связей с западными странами и поддержке этих стран», - подчеркнул иранский посол.

Как отметил посол Исламской Республики Иран в Сирии, цель противников заключается в том, чтобы отомстить Сирии за ее поддержку оси Сопротивления и ливанской "Хезболлы".

«Соединенные Штаты Америки также стремятся оказать давление на сирийское правительство в области безопасности через южные провинции», - добавил дипломат.