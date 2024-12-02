Багаи: продолжающееся присутствие террористов в Сирии является следствием присутствия там американских войск

Багаи сообщил, что министр иностранных дел Ирана вчера находился в Сирии, а сегодня — в Турции. Он подчеркнул необходимость немедленных мер по прекращению возобновившейся деятельности террористов в Сирии.

Представитель МИД выразил глубокую обеспокоенность по поводу голода в Газе, усугубляемого приближением зимы, и призвал к немедленному прекращению этой ситуации, назвав её «вопиющим преступлением».

Он также заявил, что события в Сирии не представляют угрозы для США, и что ИГИЛ никогда не представлял угрозы для США и их интересов. Багаи задал риторический вопрос: «если целью американского военного присутствия в Сирии является борьба с ИГИЛ, то почему эта группировка, а также группировка «Джейш аль-Тахрир аш-Шам», продолжают действовать в Сирии?»

Он повторил, что военное присутствие США в Сирии является нарушением сирийских законов и что продолжающееся присутствие террористов — следствие этого присутствия.

Багаи объяснил, что визит заместителя министра иностранных дел Ирана в Сирию был направлен на передачу сообщения о поддержке со стороны Ирана сирийским властям и получение информации о ситуации в стране.

Он отметил, что дипломатическая задача Ирана и других стран — мобилизовать международное сообщество для борьбы с терроризмом. Это и является целью недавних поездок заместителя министра в Сирию и Турцию.

Представитель МИД также подчеркнул важную роль Турции как соседа Сирии и ключевого участника Астанинского процесса в снижении напряженности в различных регионах Сирии.