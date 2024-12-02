2 дек. 2024 г., 13:31
Новости ID: 85677625
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: продолжающееся присутствие террористов в Сирии является следствием присутствия там американских войск

2 дек. 2024 г., 13:31
Новости ID: 85677625
Багаи: продолжающееся присутствие террористов в Сирии является следствием присутствия там американских войск

Тегеран, 2 декабря, ИРНА - официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что военное присутствие США в Сирии нарушает сирийские законы и способствует сохранению террористов в стране. Он отметил, что сегодня — годовщина всенародного референдума и принятия Конституции Ирана в 1979 году.

Багаи сообщил, что министр иностранных дел Ирана вчера находился в Сирии, а сегодня — в Турции. Он подчеркнул  необходимость немедленных мер по прекращению  возобновившейся деятельности террористов в Сирии.

Представитель МИД выразил глубокую обеспокоенность по поводу голода в Газе,  усугубляемого приближением зимы, и призвал к немедленному прекращению этой ситуации, назвав её «вопиющим преступлением».

Он также заявил, что события в Сирии не представляют угрозы для США, и что ИГИЛ никогда не представлял угрозы для США и их интересов.  Багаи задал риторический вопрос: «если целью американского военного присутствия в Сирии является борьба с ИГИЛ, то почему эта группировка, а также группировка «Джейш аль-Тахрир аш-Шам»,  продолжают действовать в Сирии?»

Он повторил, что военное присутствие США в Сирии является нарушением сирийских законов и что  продолжающееся присутствие террористов —  следствие этого присутствия.

Багаи объяснил, что визит заместителя министра иностранных дел Ирана в Сирию был направлен на передачу сообщения о поддержке со стороны Ирана сирийским властям и получение информации о ситуации в стране.

Он  отметил, что  дипломатическая задача Ирана и других стран — мобилизовать международное сообщество для борьбы с терроризмом.  Это и является целью недавних поездок заместителя министра в Сирию и Турцию.

Представитель МИД также подчеркнул важную роль Турции как соседа Сирии и ключевого участника Астанинского процесса в снижении напряженности в различных регионах Сирии.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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