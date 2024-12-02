2 дек. 2024 г., 11:51
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Израильский чиновник: основным препятствием для освобождения заложников выступает Израиль

2 дек. 2024 г., 11:51
??????? ID: 85677435
Израильский чиновник: основным препятствием для освобождения заложников выступает Израиль

Тегеран, 2 декабря, ИРНА – Основным препятствием на пути к достижению перемирия и соглашения об освобождении израильских заложников в секторе Газа является Израиль, а не движение ХАМАС. Об этом заявил высокопоставленный чиновник сионистского режима, его слова приводит газета Едиот Ахронот.

«В конечном итоге мы достигнем формулы, которая оправдает завершение войны в Газе, так как все, кто участвует в переговорах и знаком с данной темой, осознают, что ХАМАС не согласится на соглашение без прекращения войны или гарантии ее завершения после первого этапа», - написала израильская газета Едиот Ахронот со ссылкой на высокопоставленного чиновника израильского режима, имя которого не раскрыто.

«Это требует увеличения количества вариантов в переговорах», - добавил израильский чиновник.

В данном контексте президент Израиля Ицхак Герцог в воскресенье, 1 декабря, на встрече с семьями израильских заложников в Газе отметил, что за кулисами продолжаются переговоры об обмене пленными.

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