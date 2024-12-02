Иран и силы Сопротивления поддерживают Сирию, заявил глава МИД Ирана

«Поездка в Дамаск была весьма успешной, и я провел обстоятельную встречу с президентом Сирии Башаром Асадом», - отметил Арагчи сегодня утром по прибытии в Анкару в беседе с иранскими журналистами.

«Мы также провели весьма конструктивный обмен мнениями относительно текущих событий в Сирии и регионе», - сказал министр.

«Я четко выразил полную поддержку Исламской Республики Иран господину Башару Асаду, сирийским вооруженным силам, правительству и народу Сирии», - заявил глава МИД Ирана, отметив, что в прошлом имели место более сложные периоды, когда ИГИЛ и другие группировки втянули Сирию в гражданскую войну, однако с ними удалось успешно противостоять.

«В настоящее время они вновь обрели возможность для действий и считают, что в результате обстоятельств, связанных с агрессией сионистского режима против Ливана и Палестины, могут снова проявить активность», - добавил он.