2 дек. 2024 г., 10:33
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Новости ID: 85677294
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Иран и силы Сопротивления поддерживают Сирию, заявил глава МИД Ирана

2 дек. 2024 г., 10:33
Новости ID: 85677294
Иран и силы Сопротивления поддерживают Сирию, заявил глава МИД Ирана

Анкара, 2 декабря, ИРНА – Иран и силы Сопротивления поддерживают Сирию в ее борьбе с террористическими угрозами. Мы разделяем общие беспокойства с Турцией и выражаем надежду на достижение согласия, направленного на стабилизацию региона. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Поездка в Дамаск была весьма успешной, и я провел обстоятельную встречу с президентом Сирии Башаром Асадом», - отметил Арагчи сегодня утром по прибытии в Анкару в беседе с иранскими журналистами.

«Мы также провели весьма конструктивный обмен мнениями относительно текущих событий в Сирии и регионе», - сказал министр.

«Я четко выразил полную поддержку Исламской Республики Иран господину Башару Асаду, сирийским вооруженным силам, правительству и народу Сирии», - заявил глава МИД Ирана, отметив, что в прошлом имели место более сложные периоды, когда ИГИЛ и другие группировки втянули Сирию в гражданскую войну, однако с ними удалось успешно противостоять.

«В настоящее время они вновь обрели возможность для действий и считают, что в результате обстоятельств, связанных с агрессией сионистского режима против Ливана и Палестины, могут снова проявить активность», - добавил он.

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