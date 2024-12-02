Асад заявил, что Сирия полна решимости искоренить терроризм

Асад принял Арагчи в Дамаске в воскресенье вечером, через несколько часов после того, как главный иранский дипломат прибыл в сирийскую столицу в рамках регионального турне, в ходе которого он посетит стран региона.

Президент Асад подтвердил решимость своей страны решительно и решительно бороться с террористическими организациями на всей территории Сирии.

«Сирийский народ в последние годы сумел противостоять всем формам терроризма, и сегодня он полон решимости искоренить его больше, чем когда-либо», — сказал он.

Асад добавил, что искоренение террористических групп в Сирии, которые, по его словам, пользуются иностранной поддержкой, также поможет защитить стабильность и безопасность всех стран региона.

Главный иранский дипломат, со своей стороны, выразил уверенность в том, что Сирия победит террористические группировки и их сторонников, заявив, что арабская страна в последние годы преодолела проблемы, которые были намного сложнее, чем нынешние события.

Арагчи также передал послание высокопоставленных иранских чиновников о том, что Исламская Республика будет решительно поддерживать Сирию в ее борьбе с терроризмом.