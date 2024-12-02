Пезешкиан призвал исламские страны к сотрудничеству, чтобы помочь Сирии победить террористов

Об этом заявил он в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль Судани. Они обсудили последние события в регионе Западной Азии, в том числе в Сирии, где правительственные силы сражаются с террористическими группировками, которые в среду совершили нападение на севере страны.

Президент Пезешкиан заявил, что защита территориальной целостности стран региона, включая Сирию, является одной из стратегий Ирана в отношении региона.

Иран готов к сотрудничеству в противостоянии продолжающейся террористической деятельности в Сирии с целью защиты региональной безопасности, сказал Пезешкиан, подчеркнув необходимость интеграции и сплоченности исламских стран, чтобы помочь Сирии победить террористов.

Он сказал, что последние события в Сирии вызвали серьезную обеспокоенность по поводу региональной безопасности в то время, когда регион движется к относительному спокойствию после прекращения огня в Ливане, и все глаза обращены на Газу.

«Подобные инциденты являются частью злобных заговоров сионистского режима по распространению нестабильности, разногласий и конфликтов внутри исламских стран», — сказал Пезешкиан, призвав исламские страны к совместным усилиям по предотвращению распространения подобной террористической деятельности.

Премьер-министр Ирака также заявил, что последние террористические действия в Сирии являются попыткой израильского режима нанести ущерб безопасности, суверенитету и территориальной целостности Сирии.