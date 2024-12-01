Кувейт отметил конструктивную позицию Ирана в отношении ССАГПЗ

В воскресенье в ходе открытия 45-й сессии ССАГПЗ в Кувейте шейх Мишааль Аль-Ахмад Аль-Джабер Ас-Сабах затронул региональные события, включая агрессию сионистского режима, сообщило Кувейтское информационное агентство (KUNA).

Он сослался на позитивную и конструктивную позицию Исламской Республики Иран в отношении Совета сотрудничества государств Персидского залива, выразив надежду, что эта позиция повлияет на спорные случаи между Исламской Республикой Иран и всеми государствами-членами Совета и расширит сферу сотрудничества в соответствии с Уставом ООН, договорами международного права, принципами добрососедства и уважения суверенитета стран без вмешательства в их внутренние дела.

Также эмир Кувейта осудил агрессию сионистского режима против Ливана, Сирии и Ирана, призвав к немедленному прекращению огня в секторе Газа и настоятельно призвав к ускорению доставки гуманитарной помощи в регион.

Кроме того, он призвал международное сообщество оказать давление для выполнения резолюций Совета Безопасности по Газе и осудил агрессию израильского режима против палестинцев.