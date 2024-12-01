1 дек. 2024 г., 16:35
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Экс-министр обороны Израиля: сионисты совершили военные преступления на севере Газы

1 дек. 2024 г., 16:35
??????? ID: 85676723
Экс-министр обороны Израиля: сионисты совершили военные преступления на севере Газы

Тегеран, 1 декабря. ИРНА — Сионистский режим совершил военные преступления в северной части сектора Газа, говорит бывший министр обороны Израиля Моше Яалон.

«Я говорю от имени командиров, служащих в северной части сектора Газа, где совершаются военные преступления», — цитирует Яалона Al Jazeera в воскресенье.

Яалон повторил свою критику политики Израиля в отношении северной части сектора Газа, сохранив свою позицию, что Израиль проводит «этническую чистку» в регионе.

Он также раскритиковал крайне правого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, заявив, что Смотрич «гордится возможностью сократить население сектора Газа вдвое и не видит никаких моральных проблем в том, чтобы стать причиной смерти двух миллионов жителей сектора».

Согласно последним данным, опубликованным палестинским министерством здравоохранения, в результате войны в секторе Газа погибло не менее 44 382 человек, а 105 142 получили ранения.

Несмотря на большое количество жертв, режим не достиг заявленных целей по уничтожению движения сопротивления ХАМАС и освобождению пленных, удерживаемых в Газе.

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