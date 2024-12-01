1 дек. 2024 г., 14:59
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Иранский борец: встреча с российскими спортсменами стала значимым опытом для иранских борцов

1 дек. 2024 г., 14:59
Новости ID: 85676626
Иранский борец: встреча с российскими спортсменами стала значимым опытом для иранских борцов

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Хабибулла Ахлаги, обладатель двух бронзовых медалей чемпионата мира по греко-римской борьбе, отметил в интервью ИРНА, что участие иранских борцов в Лиге Поддубного стало значимым опытом благодаря встречам с сильными российскими соперниками.

«Иранские представители показали достойные результаты на этих соревнованиях, завершив встречу с итоговым счётом 5:5 в свою пользу», - сказал Ахлаги.

«В этих соревнованиях русские приложили много усилий для достижения превосходства, однако иранские борцы смогли одержать победу», - добавил он.

Мощный турнир «Борцовская лига Поддубного» в конце ноября собрал в Москве сборные Ирана и России. Команды провели матчевые встречи в греко-римской и вольной борьбе. В первый день турнира, 22 ноября, выступали борцы греко-римского стиля, и со счётом 5:5 (21:19) сильнее оказались иранцы. На следующий день на ковёр вышли борцы-вольники, и иранская команда вновь продемонстрировала свои выдающиеся способности, одержав победу со счётом 5:5 (54:52) в свою пользу.

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