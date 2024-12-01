Арагчи передаст правительству Сирии послание от Исламской Республики

Об этом рассказал журналистам Арагчи в воскресенье на полях церемонии по случаю Дня ВМС на острове Киш.

«Сегодня я отправляюсь в Дамаск, чтобы передать послание от Исламской Республики сирийскому правительству. Мы решительно поддерживаем сирийскую армию и правительство», — сказал он.

Он также сказал, что Иран не видит разницы между сионистским режимом и такфирическими террористами. «Мы считаем, что после провала сионистского режима враг пытается реализовать свои зловещие планы по дестабилизации региона с помощью этих террористических группировок».

«Сирийская армия снова одержит победу над этими террористическими группировками, как и в прошлом», заявил он.