Посол Ирана раскритиковал роль ряда стран региона в поддержке террористических группировок в Сирии

Иранский посол заявил, что террористы давно планировали свои атаки, используя современную технику, беспилотники и артиллерийский огонь. "Даже в области психологических операций у них были планы, которые в некотором смысле более продвинуты, чем у их вооруженных сил, и они занимались обширной пропагандой", добавил Акбари.

Посол Исламской Республики Иран в Сирии, комментируя недавние события на севере Сирии, выразил сожаление по поводу разрушительной роли некоторых стран региона в поддержке террористических группировок в городах Хама и Идлиб и вызывании войны и кровопролития, а также отсутствии регионального мира и безопасности.

Он указал на роль европейских стран в этих событиях и сказал, что связи этих группировок с европейскими странами совершенно очевидны, и эти страны явно поддерживают, кормят и направляют террористов.

"Сторонники этих группировок не ограничиваются западными странами, в этот процесс вовлечены и другие страны. Эта поддержка обусловлена ​​враждебностью и ненавистью к сирийскому правительству", резюмировал он.