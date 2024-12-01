Запуск ракеты из Йемена на оккупированные палестинские территории привёл к ранениям четырёх израильтян

Согласно данным армейского радио Израиля, с территории Йемена был произведён запуск ракеты по оккупированным палестинским территориям, что вызвало срабатывание сирен тревоги в нескольких регионах. По имеющейся информации, после запуска данной ракеты израильтяне на севере Тель-Авива спешно направились в укрытия, что привело к ранениям четырёх человек в результате скопления людей.

Ранее йеменцы неоднократно осуществляли атаки на важные и стратегические объекты израильского режима с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов.

С другой стороны, в последние месяцы различные регионы Йемена, особенно провинция Ходейда, подвергались агрессивным нападениям со стороны США и Великобритании. Данные нападения осуществляются с целью давления на национальное правительство Йемена для прекращения морской блокады, введённой против израильского режима.