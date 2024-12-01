1 дек. 2024 г., 10:48
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85676221
T T
1 Persons

????

Лига арабских государств подчеркнула необходимость сохранения территориальной целостности Сирии

1 дек. 2024 г., 10:48
??????? ID: 85676221
Лига арабских государств подчеркнула необходимость сохранения территориальной целостности Сирии

Тегеран, 1 декабря, ИРНА – Лига арабских государств (ЛАГ) подчеркнула необходимость уважения суверенитета и сохранения территориальной целостности Сирии.

«Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт высказал беспокойство относительно последовательных событий в Сирии и их влияния на гражданских лиц», - заявил сегодня утром представитель генсека Лиги арабских государств Джамаль Рушди.

«Эти инциденты могут привести к различным событиям, одним из которых является вероятность возникновения хаоса, который может быть использован террористическими группировками для возобновления своей деятельности», - подчеркнул представитель генсека ЛАГ.

Рушди отметил, что Генеральный секретариат ЛАГ подтверждает свою приверженность всем позициям данной организации в отношении Сирии в соответствии с резолюциями Лиги и на всех уровнях.

1 Persons

????

??? ???????????

You are replying to: .