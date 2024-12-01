Лига арабских государств подчеркнула необходимость сохранения территориальной целостности Сирии

«Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт высказал беспокойство относительно последовательных событий в Сирии и их влияния на гражданских лиц», - заявил сегодня утром представитель генсека Лиги арабских государств Джамаль Рушди.

«Эти инциденты могут привести к различным событиям, одним из которых является вероятность возникновения хаоса, который может быть использован террористическими группировками для возобновления своей деятельности», - подчеркнул представитель генсека ЛАГ.

Рушди отметил, что Генеральный секретариат ЛАГ подтверждает свою приверженность всем позициям данной организации в отношении Сирии в соответствии с резолюциями Лиги и на всех уровнях.