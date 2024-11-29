29 нояб. 2024 г., 11:07
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В Алеппо и Идлибе уничтожены более 400 террористов "Джебхат ан-Нусра"

29 нояб. 2024 г., 11:07
??????? ID: 85674326
В Алеппо и Идлибе уничтожены более 400 террористов "Джебхат ан-Нусра"

Тегеран, 29 ноября. ИРНА — Вооруженные силы Сирии при поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) РФ за прошедшие сутки уничтожили более 400 боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), нападавших на позиции сирийских правительственных войск в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"С 07:50 27 ноября незаконные вооруженные формирования, связанные с террористической организацией "Джебхат ан-Нусра", напали на подконтрольную сирийскому правительству территорию в провинциях Алеппо и Идлиб. Сирийская арабская армия ведет упорные бои при поддержке Воздушно-космических сил России. За прошедшие сутки атакующие террористические организации понесли существенные потери в технике и личном составе. Уничтожено не менее 400 боевиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 13 обстрелов позиций ВС Сирии с позиций "Джебхат ан-Нусра" - из них 12 в провинции Идлиб и еще 1 в провинции Алеппо.

Игнасюк добавил, что за прошедшие сутки границу Сирии с территории Ливана пересекли 3 819 человек. Помимо этого, представители ЦПВС провели две гуманитарных акции в провинции Деръа. "Выдано 9

00 продуктовых наборов общим весом более 9 тонн", - добавил замглавы центра. 

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