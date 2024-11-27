27 нояб. 2024 г., 14:28
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Иран поддерживает Ливан, чтобы компенсировать израильскую агрессию

27 нояб. 2024 г., 14:28
??????? ID: 85672883
Иран поддерживает Ливан, чтобы компенсировать израильскую агрессию

Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Иран, как всегда, продолжает поддерживать ливанскую нацию, чтобы компенсировать последствия агрессии сионистского режима, которая не приносит ничего, кроме разрушений.

Об этом написал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани в сообщении на арабском языке на своей странице в X.

"После побед 2000 и 2006 годов Ливан в этом году одержал новую божественную победу благодаря эпическому сопротивлению на поле боя", отметил он.

"Эта победа была достигнута благодаря твердой официальной позиции, стабильной армии, широкой и уникальной народной солидарности во всех городах и районах Ливана", отметил он.

Он также поздравил ливанцев с победой над Израилем, о которой обещал покойный лидер движения Хезболлы Хасан Насраллы.

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