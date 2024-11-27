27 нояб. 2024 г., 07:50
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Арагчи: Иран запустит несколько тысяч современных центрифуг

27 нояб. 2024 г., 07:50
??????? ID: 85672144
Арагчи: Иран запустит несколько тысяч современных центрифуг

Тегеран, 27 ноября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече со своим испанским коллегой, комментируя одобрении резолюции против Ирана в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии, заявил, что несколько тысяч современных иранских центрифуг будут запушены в ответ на этого шага.

В кулуарах заседания Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в городе Кашкайш, Португалия, он встретился с министром иностранных дел Испании Жозе Мануэлем Альбаресом Буэно и обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес для, включая двусторонние отношения и региональные и международные события.

На этой встрече министр иностранных дел Ирана напомнил Исламской Республике о принципиальном подходе Ирана к расширению взаимодействия и сотрудничества в целях содействия миру и взаимопониманию между народами и культурами, а также отметил важность верховенства закона в международных отношениях и соблюдения международных правил и стандартов.

Говоря о крайне опасной ситуации в регионе Западной Азии из-за продолжающегося геноцида сионистского режима и его агрессии против Ливана и других стран региона, Арагчи счел эту ситуацию результатом безнаказанности сионистского режима и продолжения всесторонней военной и политической поддержки Израиля со стороны США и некоторых европейских стран.

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