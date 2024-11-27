Арагчи: Иран запустит несколько тысяч современных центрифуг

В кулуарах заседания Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в городе Кашкайш, Португалия, он встретился с министром иностранных дел Испании Жозе Мануэлем Альбаресом Буэно и обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес для, включая двусторонние отношения и региональные и международные события.

На этой встрече министр иностранных дел Ирана напомнил Исламской Республике о принципиальном подходе Ирана к расширению взаимодействия и сотрудничества в целях содействия миру и взаимопониманию между народами и культурами, а также отметил важность верховенства закона в международных отношениях и соблюдения международных правил и стандартов.

Говоря о крайне опасной ситуации в регионе Западной Азии из-за продолжающегося геноцида сионистского режима и его агрессии против Ливана и других стран региона, Арагчи счел эту ситуацию результатом безнаказанности сионистского режима и продолжения всесторонней военной и политической поддержки Израиля со стороны США и некоторых европейских стран.