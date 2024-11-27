В Израиле прокомментировали заявления Нетаньяху о прекращении огня

Однако заявления премьер-министра сионистского режма вызвали бурную реакцию среди израильских официальных лиц.

Бывший премьер-министр Израиля Авигдор Либерман заявил, что прекращение огня равносильно капитуляции.

"Биньямин Нетаньяху заявил о намерении одержать полную победу, но не уточнил, о чьей победе идет речь. Соглашение с Ливаном равносильно капитуляции перед террором", сказал он.

Председатель Лейбористской партии депутат Кнессета Мерав Михаэли напомнил, что в конечном итоге 101 израильский пленный все еще находится в Газе, и хорошее соглашение – это соглашение, которое ведет к возвращению пленных.

Кроме того, бывший лидер партии «Мерец» Захава Гальон заявила, что Нетаньяху говорит, что мы изменим лицо Ближнего Востока, но как это действительно возможно, когда он оставил 101 израильского пленника в туннелях Газы?!

Лидер оппозиции Яир Лапид подверг резкой критике заявление премьер-министра сионистского режима, заявив, что самая крупная катастрофа в истории Израиля произошла при Нетаньяху, и соглашение с "Хезболлой" никогда не сотрет этого позора.

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннетт также резкой критике соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» и назвал его «полным провалом дипломатической безопасности», заявив, что это соглашение не может предотвратить нападение «Хезболлы» на Израиль.

Министр внутренней безопасности Израиля Итамар Бен Гвир также назвал прекращение огня «исторической ошибкой» и заявил, что безопасное возвращение жителей северного Израиля в свои дома, не будет реализовано.