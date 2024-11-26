26 нояб. 2024 г., 18:11
??????? ID: 85671881
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Справедливость восторжествует!

26 нояб. 2024 г., 18:11
??????? ID: 85671881
Справедливость восторжествует!

Спустя 400 дней и после убийства 44 000 человек в Палестине, Международный уголовный суд наконец выдал ордер на арест бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. По словам верховного лидера Ирана, этого недостаточно, и учитывая совершенные военные преступления, должен быть вынесен смертный приговор.

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0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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