Справедливость восторжествует!

Спустя 400 дней и после убийства 44 000 человек в Палестине, Международный уголовный суд наконец выдал ордер на арест бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. По словам верховного лидера Ирана, этого недостаточно, и учитывая совершенные военные преступления, должен быть вынесен смертный приговор.

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