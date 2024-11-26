Багери: Ответ на недавнюю агрессию израильского режима планируется таким образом, чтобы это превзошло ожидания его лидеров

Генерал-лейтенант Мохаммад Багери, начальник Генштаба Вооруженных сил, обращаясь к высшему командованию Вооруженных сил, указал на отчаяние и бессилие израильского режима в эти дни на двух фронтах – в Газе и на юге Ливана, и заявил: «их главной целью в войне в Ливане было осуществление мечты о стабилизации безопасности на севере оккупированных территорий и возвращении жителей этих районов, чего не только не произошло, но и наблюдается широкое распространение беспорядков в крупных городах, таких как Хайфа и Тель-Авив».

Начальник Генштаба Вооруженных сил заявил: «армия израильского режима объявила своей главной целью нападения на сектор Газа освобождение пленных; однако теперь, спустя 14 месяцев после операции «Буря аль-Аксы», им не только не удалось даже найти следы места содержания этих пленных, но и после нескольких месяцев полномасштабной войны премьер-министр этого режима был вынужден объявить награду за освобождение своих пленных».

Он также прокомментировал недавнюю агрессию этого режима против Ирана, которая привела к гибели четырех военнослужащих ПВО, заявив: «сионисты, совершив этот акт, пересекли красные линии Исламской Республики; но пусть они знают, что Вооруженные силы Исламской Республики Иран, основываясь на моральных принципах и религиозных учениях, а также на международном праве, в целях защиты территориальной целостности, без промедления и спешки, тщательно и осмотрительно, в подходящее время дадут агрессорам решительный и неожиданный ответ».