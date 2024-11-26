Вышестоящий офицер Армии обороны Израиля признал серьезные проблемы, с которыми столкнулись израильские танки на юге Ливана

Командир, названный подполковником Аладом Цури, в интервью израильскому изданию «Маарив» описал одну из главных проблем, препятствующих продвижению израильской армии. Он объяснил, что сложные зимние погодные условия препятствуют наступлению.

Командир 7-го танкового батальона рассказал «Маарив», что его солдаты требуют решения проблемы неблагоприятных погодных условий, так как плохая погода не позволяет им продвигаться вперед.

Этот высокопоставленный израильский военный сказал, что его подразделение пытается прорваться из поселения Метула в направлении долины Аль-Хула на юге Ливана, но неблагоприятные географические и погодные условия значительно усложняют задачу. Маршруты движения танков и другой техники постоянно проверяются во избежание застревания в грязи или потери сцепления с дорогой.