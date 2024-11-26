Министр экономики подчеркнул глобальную роль Ирана в устойчивом развитии

Выступая перед министерской группой 28-й Всемирной инвестиционной конференции Всемирной ассоциации агентств по содействию инвестициям (WAIPA) в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в понедельник, Хеммати обрисовал потенциал Ирана в качестве лидера в области мер по борьбе с изменением климата, передачи технологий и совместных инвестиционных инициатив.

Указав на проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика, включая климатические кризисы, геополитические сдвиги, волатильность энергетического рынка и неравенство, созданное новыми технологиями, такими как искусственный интеллект, блокчейн и цифровая революция, министр сказал, что эти проблемы усугубили неравенство между развивающимися и развитыми экономиками, нарушили глобальные цепочки поставок и усилили торговую напряженность.

Между тем, он подчеркнул, что, несмотря на эти проблемы, также появились беспрецедентные возможности для роста и сотрудничества.

Хеммати выделил области, на которых следует сосредоточиться для глобального экономического прогресса, включая устойчивое развитие, зеленую экономику за счет инвестиций в возобновляемые источники энергии, рост развивающихся рынков и ускорение цифровой трансформации.

"Экономика Ирана с ее богатыми природными, минеральными и энергетическими ресурсами, молодым и образованным населением, стратегическим геополитическим положением и обширной экономической инфраструктурой хорошо подготовлена ​​к решению этих проблем и использованию этих возможностей", добавил Хеммати.

Министр подчеркнул стратегическое значение Ирана в глобальных энергетических и торговых сетях, отметив, что страна обладает 10% доказанных мировых запасов нефти и 15% запасов природного газа. Он также подчеркнул ключевое положение Ирана в стратегически важных транзитных коридорах Север-Юг и Восток-Запад.

Что касается возобновляемых источников энергии, Хеммати указал на огромный потенциал Ирана в области солнечной и ветровой энергии, который, по его словам, может не только удовлетворить внутренний спрос, но и увеличить экспорт чистой энергии в соседние страны.

Он также раскритиковал международные санкции. "Экономические санкции наносят вред не только Ирану, но также наносят политический и экономический ущерб всему региону и мировой экономике", резюмировал он.