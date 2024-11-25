Ирана и фонд ОПЕК расширяют сотрудничество

Во время встречи состоялмя обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней поветски дня.

Иранский министр экономики, в частности, подчеркнул расширение роли Ирана в этом фонде. "Необходимо провести семинар для дальнейшего ознакомления с фондом ОПЕК иранских компаний, а участие иранских подрядчиков в проектах фонда будет очень эффективным", отмтетил Хеммати.

Хеммати также заявил, что мы приветствуем визит главы фонда ОПЕК и его экспертов в Иране.

Министр экономики также подчеркнул выполнение обязательств Ирана перед фондом ОПЕК.

Абдулхамид Аль Халифа, в свою очередь, заявил, что Иран входит в число наиболее ценных стран-членов фонда ОПЕК, и присутствие Ирана в этом фонде приумножило авторитет этой страны.