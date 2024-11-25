25 нояб. 2024 г., 14:18
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ВМС Ирана нарушили монополию нескольких военно-морских держав мира

25 нояб. 2024 г., 14:18
??????? ID: 85670521
ВМС Ирана нарушили монополию нескольких военно-морских держав мира

Тегеран, 25 ноября. ИРНА — Главнокомандующий армией Ирана Абдолрахим Мусави заявил, что благодаря дальновидности главнокомандующего вооруженных сил страны ВМС продемонстрировали возможности, независимость и авторитет Ирана за его пределами и нарушили монополию нескольких военно-морских держав мира.

Об этом заявил в понедельник на встрече с командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани по случаю Дня Военно морских сил Исламской Республики.

Мусави высоко оценил проектирование и производство надводных и подводных лодок, оснащенных всеми видами ракет, беспилотников и радаров специалистами  ВМС и Министерства обороны и поддержки вооруженных сил, отметив, что расширение дипломатии и морского взаимодействия со странами региона и мира являются одними из ценных достижений ВМФ.

Он заявил, что присутствие более сотни военно-морских группировок в борьбе с терроризмом, а также десятков учений, включая совместные учения по спасению и обеспечению безопасности, увеличили стратегическую глубину Исламской Республики в целях защиты национальных интересов.

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