ВМС Ирана нарушили монополию нескольких военно-морских держав мира

Об этом заявил в понедельник на встрече с командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани по случаю Дня Военно морских сил Исламской Республики.

Мусави высоко оценил проектирование и производство надводных и подводных лодок, оснащенных всеми видами ракет, беспилотников и радаров специалистами ВМС и Министерства обороны и поддержки вооруженных сил, отметив, что расширение дипломатии и морского взаимодействия со странами региона и мира являются одними из ценных достижений ВМФ.

Он заявил, что присутствие более сотни военно-морских группировок в борьбе с терроризмом, а также десятков учений, включая совместные учения по спасению и обеспечению безопасности, увеличили стратегическую глубину Исламской Республики в целях защиты национальных интересов.