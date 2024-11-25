25 нояб. 2024 г., 12:21
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Аятолла Хаменеи заявил, что Биньямину Нетаньяху следует вынести смертный приговор

25 нояб. 2024 г., 12:21
??????? ID: 85670322
Аятолла Хаменеи заявил, что Биньямину Нетаньяху следует вынести смертный приговор

Тегеран, 25 ноября, ИРНА – Преступным руководителям сионистского режима и Биньямину Нетаньяху следует выносить смертные приговоры. Такое заявление сделал сегодня на встрече с членами Организации ополчения обездоленных великий лидер Исламской революции его светлость аятолла Хаменеи.

«Действия, совершенные сионистским режимом в Газе и Ливане, не являются победой, а представляют собой военное преступление, - заявил аятолла Хаменеи. - В настоящее время выдан ордер на арест (виновных – ред.). Этого недостаточно. Преступным руководителям сионистского режима и Биньямину Нетаньяху следует выносить смертные приговоры.

Отметив, что Организация ополчения обездоленных в стране является уникальным явлением, которое не имеет аналогов нигде в мире и считается исключительным, великий лидер Исламской революции пояснил: «Это явление возникло из нашей национальной культуры и нашей истории. Поскольку данное явление является подлинным, оно будет устойчивым и не исчезнет».

В другой части своего выступления его светлость назвал отказ от подчинения воле врага и уверенность в себе противоположностью планам мирового империализма, направленным против народов.

«Иранский ополченец уверен, что в конечном итоге он обязательно ликвидирует сионистский режим», - подчеркнул лидер Ирана.

Сегодня в первой половине дня группа ополченцев со всей страны встретилась с великим лидером Исламской революции.

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