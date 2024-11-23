23 нояб. 2024 г., 18:00
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Новости ID: 85668491
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Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» нанесли ракетный удар по военной базе Израиля

23 нояб. 2024 г., 18:00
Новости ID: 85668491
Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» нанесли ракетный удар по военной базе Израиля

Тегеран, 23 ноября. ИРНА — Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» военное крыло движения ХАМАС сообщили, что нанесли рекетный удар по военной базе израильского режима на юге оккупированных территорий.

Военное крыло движения ХАМАС сообщило в своем заявлении, что оно нанесло точный удар по военной базе сионистской армии «Раим». Атака была осуществлена ​​ракетами малой дальности «Раджум».

Израильская военная база Раим известна как штаб спецназа Газы является крупной военной базой, состоящей из всех воинских формирований израильской армии, основной задачей которой является обеспечение безопасности всех границ с Египтом от востока Рафаха до города Зиким внутри оккупированных территорий.

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