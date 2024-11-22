Безопасность Ирана неотделима от безопасности региона, заявил Багаи

Для анализа масштабов и действий широкой дипломатической деятельности Ирана ИРНА побеседовало с официальным представителем Министерства иностранных дел. Это подробное и эксклюзивное интервью ИРНА является первым эксклюзивным интервью представителя Министерства иностранных дел в четырнадцатом правительстве, фрагменты которого приведены ниже:

В последние дни мы наблюдаем усиление давления со стороны европейских стран, в частности Запада в целом, на Иран. Это давление в основном сосредоточено на безосновательных обвинениях в поставках ракет в Россию и поддержке этой страны в её конфликте с Украиной. Учитывая недавнее заявление президента Украины, который прямо заявил, что у Украины нет никакой информации о поставках оружия или ракет из Ирана, каково ваше мнение по этому поводу?

Заявления президента Украины — лишь один пример. В принципе, Исламская Республика Иран с самого начала этого конфликта заявляла и твёрдо убеждена в том, что применение силы в международных отношениях неприемлемо, и считает, что страны должны урегулировать свои разногласия мирными и дипломатическими путями. Мы считаем, что украинский вопрос также должен решаться путем переговоров.

Мы всегда подчёркивали, что мы никогда не были частью этого конфликта, и обвинения, которые с самого начала выдвигались против Ирана, являются безосновательными и предлогом для оказания давления некоторыми европейскими странами на Исламскую Республику.

В продолжение этих санкций и давления со стороны европейских стран мы снова сталкиваемся с некоторыми безосновательными обвинениями со стороны СМИ и некоторых американских чиновников; обвинениями, которые на этот раз указывают на предполагаемое вмешательство Ирана во внутренние дела США, включая недавние выборы. Каково ваше мнение по этому поводу?

эти обвинения стали действительно банальными и шаблонными. Если присмотреться, то в течение последних двух-трех лет, во время американских выборов, периодически появлялись обвинения в попытке хакеров из Ирана или некоторых иранских элементов повлиять на общественное мнение в США. Эти утверждения кажутся совершенно нелепыми.

Также было выдвинуто обвинение в том, что Иран участвовал в заговорах с целью совершения актов насилия против некоторых бывших или нынешних должностных лиц США, что также является необоснованным и совершенно несостоятельным утверждением.

Учитывая изменения в правительстве США, какой иной взгляд на региональном и международном уровнях можно себе представить?

В целом, смена администрации президента в любой стране естественным образом влечет за собой изменения в политике этой страны. Каждое новое правительство преследует свою политику, но важно, чтобы правительства придерживались принципов Устава Организации Объединенных Наций, и чтобы верховенство права и уважение к международному праву и принципам, изложенным в нем, лежали в основе их деятельности. Изменения власти должны происходить в этих рамках. Это общий принцип, независимо от того, в какой стране происходят эти изменения.

Что касается недавних выборов в США, их результаты были очень показательны, и то, почему американский народ не одобрил предыдущее правительство. Кажется, нельзя игнорировать влияние политики США в отношении региональных изменений на недовольство народа этой страны.

В течение прошлого года общественное мнение в США, как в университетах, так и на публичных мероприятиях, открыто выражало свое несогласие с убийствами и геноцидом населения Газы.

Многие американцы выступают против соучастия своего правительства в геноциде в Палестине и Газе и против отправки оружия, используемого для убийства невинных людей.

Тем не менее, трагедия последнего года беспрецедентна: за год погибли или получили ранения около 200 000 человек, многие из которых до сих пор находятся под завалами. Эта ситуация — это то, что мировая совесть не может принять, и ожидание населения региона от влиятельных стран состоит в том, чтобы они серьезно отнеслись к этому обоснованному требованию.