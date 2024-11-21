Арагчи: Иран ответит должным образом на нетехнический шаг Европы

По его словам, у Ирана есть реальное желание сотрудничать с МАГАТЭ, но шаг Европы противоречит этому процессу.

"Целью приглашения Рафаэля Гросси было открытие новой страницы сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии", сказал глава иранского МИД.

"Мы пытались найти взаимопонимание для решения остающихся проблем, и г-н Гросси был настроен оптимистично и приветствовал такой подход. Мы предупредили, что давление не приведет к хорошему результату и не отговорит Иран от решения позитивно сотрудничать с Агентством", подчеркнул он.