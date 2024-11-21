Постпред Ирана в Женеве назвал односторонние санкции нарушением международного права

"Односторонние санкции являются незаконным и жестоким инструментом давления на правительства и страны. Эти санкции, которые часто применяются под предлогом защиты демократии или прав человека, находятся в прямом противоречии с такими принципами, как суверенитет, невмешательство и мирное разрешение споров", сказал он на международной конференции «Санкции, торговля и права человека».

"Эти действия, сформированные в основном исходя из внешнеполитических интересов отдельных стран, превратили экономическую и финансовую мощь в оружие вмешательства в экономические отношения стран. Санкции против авиакомпаний Ирана и судоходной компании Исламской Республики Иран являются примерами таких действий, которые показывают готовность некоторых западных стран игнорировать всеобъемлющие рамки Организации Объединенных Наций и полагаться на ограниченные и односторонние альянсы", подчеркнул Бахрейни.

По его словам, западные СМИ часто пытаются оправдать санкции как законный инструмент для изменения поведения правительств или предотвращения войны, игнорируя при этом катастрофические последствия, которые они оказывают на уязвимые слои населения.

Постпред Ирана подчеркнул необходимость повышения осведомленности общественности, особенно в западных странах, о вредных последствиях этих санкций и попыток отразить факты в основных средствах массовой информации.