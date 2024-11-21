21 нояб. 2024 г., 16:09
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Новости ID: 85666705
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Россия вновь стала главным поставщиком газа в ЕС

21 нояб. 2024 г., 16:09
Новости ID: 85666705
Россия вновь стала главным поставщиком газа в ЕС

Тегеран, 21 ноября. ИРНА — Россия в сентябре впервые с мая 2022 г. стала крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Европейские компании в сентябре приобрели у России газ на 1.4 млрд евро – на треть больше, чем в августе 2024 г. и чем в сентябре 2023 г. Около 40% поставок составляет сжиженный природный газ, 60% – трубопроводный. Таким образом, российская доля в объеме поставок газа в сентябре составила 23.74% против 16.54% в августе. В мае 2022 г. он занимал в импорте 22.9%.

На втором месте Алжир, сокративший поставки на с 15% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1.1 млрд евро. США в сентябре нарастили продажи на 21% до 990.2 млн евро и заняли третье место. Норвегия стала четвертой: отгружаемые объемы выросли на 7% до 975 млн евро. Великобритания сократила поставки в 2.4 раза и стала пятой с 429.2 млн евро.

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