19 нояб. 2024 г., 19:30
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Хезболла нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля близ Тель-Авива

19 нояб. 2024 г., 19:30
??????? ID: 85664723
Хезболла нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля близ Тель-Авива

Тегеран, 19 ноября. ИРНА — Ракетному обстрелу со стороны ливанского движения «Хезболла» подверглась база «Глилот» подразделения 8200 израильской военной разведки близ Тель-Авива.

"Бойцы исламского сопротивления во вторник выпустили несколько ракет по базе Глилот, подразделения 8200 израильской военной разведки близ Тель-Авива, в 110 километрах от ливанской границы", говорится в заявлении движения.

«Хезболла» заявила, что эта операция была проведена с использованием «специальных ракет».

 Подразделение 8200 — израильское подразделение радиоэлектронной разведки, входящее в Управление военной разведки («АМАН») Армии обороны Израиля, занимающееся, в том числе, сбором и декодированием радиоэлектронной информации и другими операциями. Согласно некоторым источникам, является одним из самых крупных таких подразделений в мире. 

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