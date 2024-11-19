Хезболла нанесла ракетный удар по базе военной разведки Израиля близ Тель-Авива

"Бойцы исламского сопротивления во вторник выпустили несколько ракет по базе Глилот, подразделения 8200 израильской военной разведки близ Тель-Авива, в 110 километрах от ливанской границы", говорится в заявлении движения.

«Хезболла» заявила, что эта операция была проведена с использованием «специальных ракет».

Подразделение 8200 — израильское подразделение радиоэлектронной разведки, входящее в Управление военной разведки («АМАН») Армии обороны Израиля, занимающееся, в том числе, сбором и декодированием радиоэлектронной информации и другими операциями. Согласно некоторым источникам, является одним из самых крупных таких подразделений в мире.