19 нояб. 2024 г., 05:05
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Новости ID: 85663746
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Хезболла нанесла удар по Тель-Авиву с помощью дронов

19 нояб. 2024 г., 05:05
Новости ID: 85663746
Хезболла нанесла удар по Тель-Авиву с помощью дронов

Тегеран, 19 ноября. ИРНА — Ливанское движение Хезболла в заявлении, опубликованном вечером в понедельник сообщило о нанесении удар по ряду чувствительных военных объектов сионистского режима в городе Тель-Авив с помощью взрывных дронов-камикадзе.

Несмотря на то, что в Израиле утверждали, что удар был нанесен баллистическими ракетами из Ливана, и они были перехвачены, ливанское движение заявило, что атака была совершена с помощью дронов-камикадзе.

Кроме того, "Хезболла" опубликовала видео обстрела базы Стелла Марис и штаба военно-морского спецназа израильской армии.

Согласно этому заявлению, эти военные объекты были атакованы ракетами «Фаджр-3» и  дронами-камикадзе.

В результате этого нападения были ранены шесть сионистов, а на значительной части Тель-Авива было отключено электричество.

Эта ракетная атака «Хезболлы» также закрыла международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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