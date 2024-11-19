Хезболла нанесла удар по Тель-Авиву с помощью дронов

Несмотря на то, что в Израиле утверждали, что удар был нанесен баллистическими ракетами из Ливана, и они были перехвачены, ливанское движение заявило, что атака была совершена с помощью дронов-камикадзе.

Кроме того, "Хезболла" опубликовала видео обстрела базы Стелла Марис и штаба военно-морского спецназа израильской армии.

Согласно этому заявлению, эти военные объекты были атакованы ракетами «Фаджр-3» и дронами-камикадзе.

В результате этого нападения были ранены шесть сионистов, а на значительной части Тель-Авива было отключено электричество.

Эта ракетная атака «Хезболлы» также закрыла международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.