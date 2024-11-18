Послание Мохаммада Джавада Зарифа евреям мира

В части этого сообщения говорится:

Мой народ более двух тысяч лет являлся символом мирного сосуществования верующих разных религий, носителей разнообразных культур и сторонников многочисленных ценностей и идеалов человечества, разных народов, рас, языков и диалектов. Поддержка угнетенных, беженцев, искателей убежища и беглецов от геноцида – историческая черта этого великого и славного народа, будь то евреи, угнетаемые вавилонянами около 2600 лет назад, или евреи, изгнанные из своих домов и очагов во время Второй мировой войны, спасаясь от нацизма и фашизма, или афганские мигранты и беженцы от иностранных оккупантов, или палестинцы, ливанцы и сирийцы, бежавшие от агрессии и апартеида.

Мы, иранцы, на протяжении всей истории стремились к миру, но никогда не щадили усилий в защите своей родины, мы ассимилировали захватчиков и оккупантов в свою культуру и никогда не отказывались от поддержки угнетенных.

Примерно десять лет назад я имел честь участвовать в беспрецедентном достижении многосторонней дипломатии по прекращению искусственно созданного кризиса вокруг мирной ядерной программы Ирана. Но Нетаньяху, который сам сыграл роль в создании этого искусственного кризиса, определил свою «историческую миссию» как предотвращение и подрыв этого ядерного соглашения: соглашения, которое могло гарантировать, что волк, о приходе которого постоянно кричал этот лживый пастух, никогда не придет.

Это соглашение могло бы стать основой для новой эры мира, спокойствия и регионального сотрудничества, освобождения региона от угроз, противостояния и растущей напряженности. Но вскоре коварные усилия Нетаньяху и его сионистских и экстремистских союзников принесли свои плоды, и эта историческая возможность была упущена правительствами и народами региона; именно они встали на неправильную сторону истории.

Сейчас Нетаньяху и его режим, вместе со своими западными сторонниками, снова стоят на неправильной стороне истории и запустили машину убийств и разрушений в регионе, и в этом геноцидном наступлении, совершая убийства и преступления против человечности, пролили кровь пятидесяти тысяч мирных жителей, в том числе десяти тысяч детей. Но сопротивление оккупации не умирает от убийства детей и даже лидеров сопротивления.

Я уверен, что с точки зрения всех людей, исповедующих иудаизм, террористический режим, чья история представляет собой смесь расовой дискриминации, геноцида, экспроприации, грабежа и организованного насилия, не может представлять небесную и авраамическую религию иудаизма, которую мы все уважаем. Напротив, этот режим и его действия олицетворяют тьму нацизма и фашизма.

Этот режим использует память, имена, кровь и жизни жертв Холокоста во Второй мировой войне, в то время как сионизм – это не что иное, как расизм, безумный национализм, расовая дискриминация и разжигание ненависти против других народов и религий. Сионисты лживо представляют себя представителями и защитниками евреев мира, в то время как на деле являются их главными врагами, подрывая их авторитет и безопасность.

«Этот режим не только не является носителем и исполнителем десяти заповедей Моисея, но и нарушает каждую из этих милосердных заповедей:

Богом этого режима является власть, а не Бог. Этот режим приносит в жертву сионизму евреев и неевреев. Этот режим напрасно произносит имя Бога-Творца, чтобы оправдать геноцид. Этот режим позорит честь всех евреев в истории. Этот режим, создавая лагеря, насилует палестинских заложников. Постоянная работа этого режима – кража земли и домов людей. Этот режим превратил распространение ложных свидетельств в глобальную индустрию. Этот режим считает других людей подобием животных и захватывает их дома, деревни и целые страны. И этот список можно продолжать.

Мои соотечественники-евреи, евреи всего мира, вы не только ужасаетесь преступлениям, которые сионисты совершают против других, но и сами являетесь жертвами сионистского посягательства на вашу идентичность и убеждения. Подобно тому, как вы до сих пор выражали свою солидарность с жертвами сионизма в Палестине и других частях мира в столицах западных стран, оставайтесь твердыми в этой позиции.