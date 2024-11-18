Малайзия: необходимо достичь консенсуса для исключения Израиля из ООН

«Мы не признаем (режим - ред.) Израиля и на международных форумах остаемся приверженными поддержке борьбы палестинского народа», - заявил премьер-министр Малайзии в интервью Al Jazeera Mubasher.

«Я выразил свою позицию в поддержку Палестины Джо Байдену, президенту Соединенных Штатов, и Энтони Блинкену, государственному секретарю этой страны, однако они не обратили на это внимания», - сказал Ибрагим, отметив, что сионистский режим продолжает нацеливаться на мирных жителей и больницы.

«Мы направили запрос в Международный суд ООН, чтобы привлечь (режим - ред.) Израиля к ответственности за его преступления в Газе», - заключил дипломат.