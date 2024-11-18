18 нояб. 2024 г., 09:40
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Малайзия: необходимо достичь консенсуса для исключения Израиля из ООН

18 нояб. 2024 г., 09:40
??????? ID: 85662747
Малайзия: необходимо достичь консенсуса для исключения Израиля из ООН

Тегеран, 18 ноября, ИРНА – Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии, в заявлении затронул вопрос геноцида, совершаемого сионистским режимом в Газе, и подчеркнул важность консенсуса для его исключения из Организации Объединенных Наций.

«Мы не признаем (режим - ред.) Израиля и на международных форумах остаемся приверженными поддержке борьбы палестинского народа», - заявил премьер-министр Малайзии в интервью Al Jazeera Mubasher.

«Я выразил свою позицию в поддержку Палестины Джо Байдену, президенту Соединенных Штатов, и Энтони Блинкену, государственному секретарю этой страны, однако они не обратили на это внимания», - сказал Ибрагим, отметив, что сионистский режим продолжает нацеливаться на мирных жителей и больницы.

«Мы направили запрос в Международный суд ООН, чтобы привлечь (режим - ред.) Израиля к ответственности за его преступления в Газе», - заключил дипломат.

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