ИЖД и РЖД обсудили укрепление сотрудничества в рамках МТК «Север – Юг»

Глава ИЖД провел встречу с гендиректором РЖД на полях 81-го заседания Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества.

"Политические отношения между Ираном и Россией находятся на самом высоком уровне, и Иранские железные дороги приветствуют расширение отношений с РЖД", сказал Закери.

Закари также подчеркнул необходимость уделять больше внимания коридору «Север-Юг». "Мы должны более серьезно следить за этим проектом и, используя существующие мощности, мы также должны стремиться к их увеличению", отметил он.

Гендиректор РЖД, в свою очередь, заявил, что одной из целей РЖД является развитие коридора Север-Юг, добавив, что в Персидский залив отправлено 36 контейнерных поездов, чтобы начать перевозки по этому маршруту.

Он напомнил, что в 2022 году российской стороне удалось сократить продолжительность перевозок, отметив, что каждый месяц по этому маршруту будет ходить один поезд.

Комментируя строительство железнодорожного участка Решт-Астара, он также сказал, что этот проект имеет особое значение для России.