Над Тель-Авивом взорвался дрон

Израильские СМИ сообщили, что после проникновения дрона на оккупированные территории в районе «Нис Цюна» и других районах в центре оккупированных территорий прозвучала тревога.

Сионистская армия также подтвердила, что подозрительный объект проник в центральные районы оккупированных территорий.

Израильский новостной портал «Walla» сообщил, что система «GPS» была отключена после того, как прозвучали сирены тревоги.

Газета «Israel Hayom» также сообщила, что этот беспилотник взорвался над небом недалеко от перекрестка Рахофут на юге Тель-Авива.