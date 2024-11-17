17 нояб. 2024 г., 14:18
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85662109
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Над Тель-Авивом взорвался дрон

17 нояб. 2024 г., 14:18
Новости ID: 85662109
Над Тель-Авивом взорвался дрон

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — СМИ сообщили о проникновении беспилотника на оккупированные территории и его взрыве над Тель-Авивом.

Израильские СМИ сообщили, что после проникновения дрона на оккупированные территории в районе «Нис Цюна» и других районах в центре оккупированных территорий прозвучала тревога.

Сионистская армия также подтвердила, что подозрительный объект проник в центральные районы оккупированных территорий.

Израильский новостной портал «Walla» сообщил, что система «GPS» была отключена после того, как прозвучали сирены тревоги.

Газета «Israel Hayom» также сообщила, что этот беспилотник взорвался над небом недалеко от перекрестка Рахофут на юге Тель-Авива.

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