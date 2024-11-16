16 нояб. 2024 г., 20:12
??????? ID: 85661366
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Продолжающиеся нападения Хезболлы на позиции сионистов

16 нояб. 2024 г., 20:12
??????? ID: 85661366
Продолжающиеся нападения Хезболлы на позиции сионистов

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - Движение Хезболла Ливана, продолжая нападения на позиции израильского режима, за последние несколько часов атаковало базы, места скопления военных и поселения сионистов, включая Хайфу.

Сегодня движение Хезболла также нанесло ракетный удар по месту скопления израильских военных в сионистском поселении «Авивим» недалеко от границы Ливана и Израиля.

Это движение также атаковало сионистское поселение «Кацрин» и место скопления израильских военных к востоку от поселения «Меркава».

Израильские СМИ сообщили о срабатывании сирены воздушной тревоги в оккупированном городе Хайфа и сильных взрывах в этом городе, добавив, что, по всей видимости, в город попали баллистические ракеты.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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