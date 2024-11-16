Продолжающиеся нападения Хезболлы на позиции сионистов

Сегодня движение Хезболла также нанесло ракетный удар по месту скопления израильских военных в сионистском поселении «Авивим» недалеко от границы Ливана и Израиля.

Это движение также атаковало сионистское поселение «Кацрин» и место скопления израильских военных к востоку от поселения «Меркава».

Израильские СМИ сообщили о срабатывании сирены воздушной тревоги в оккупированном городе Хайфа и сильных взрывах в этом городе, добавив, что, по всей видимости, в город попали баллистические ракеты.