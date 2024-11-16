16 нояб. 2024 г., 14:01
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посол ирана при ООН не встречался с Илоном Маском: Багаи

16 нояб. 2024 г., 14:01
??????? ID: 85661051
Посол ирана при ООН не встречался с Илоном Маском: Багаи

Тегеран, 16 ноября, ИРНА - Официальный представитель МИД в интервью ИРНА опровергла утверждения, сделанные некоторыми американскими СМИ о встрече маска с постоянным представителем исламской республики иран в нью-йорке.

Американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Илон Маск, американский миллиардер, сыгравший значительную роль в победе Трампа, тайно встретился с послом Ирана при ООН, Амиром Саиедом Иравани, для обсуждения путей снижения напряжённости между Ираном и США.

Газета, ссылаясь на два неназванных иранских источника, утверждает, что встреча представителя Ирана и Маска, близкого советника избранного президента США Дональда Трампа, состоялась в Нью-Йорке в понедельник.

По словам источников газеты, встреча Маска и постоянного представителя Ирана при ООН, длившаяся более часа и прошедшая в тайном месте, прошла «позитивно».
 

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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