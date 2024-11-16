Посол ирана при ООН не встречался с Илоном Маском: Багаи

Американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Илон Маск, американский миллиардер, сыгравший значительную роль в победе Трампа, тайно встретился с послом Ирана при ООН, Амиром Саиедом Иравани, для обсуждения путей снижения напряжённости между Ираном и США.

Газета, ссылаясь на два неназванных иранских источника, утверждает, что встреча представителя Ирана и Маска, близкого советника избранного президента США Дональда Трампа, состоялась в Нью-Йорке в понедельник.

По словам источников газеты, встреча Маска и постоянного представителя Ирана при ООН, длившаяся более часа и прошедшая в тайном месте, прошла «позитивно».

