Движение ХАМАС призвало к активизации народных движений по осуждению геноцида в Газе

"Всем нациям и течениям исламской и арабской уммы, а также свободным людям мира необходимо активизировать демонстрации и марши в пятницу, субботу и воскресенье во всех городах и площадях посредством осады посольств оккупационного режима и поддерживающих его стран", говорится в заявлении ХАМАС.

Движение подчеркнуло, что каждый должен поднять свой голос против преступлений и убийств сионистской оккупационной армии в секторе Газа, произошедших более года назад, а также против голода палестинцев на севере этого сектора и геноцида против гражданского населения, поскольку сопротивляющаяся палестинская нация в секторе Газа надеется в активном и эффективном участии нации и свободных людей мира, а также в оказании давления с целью остановить войну и геноцид в секторе Газа..