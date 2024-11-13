13 нояб. 2024 г., 18:51
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Движение ХАМАС призвало к активизации народных движений по осуждению геноцида в Газе

13 нояб. 2024 г., 18:51
??????? ID: 85658896
Движение ХАМАС призвало к активизации народных движений по осуждению геноцида в Газе

Тегеран, 13 ноября. ИРНА — Исламское движение сопротивления ХАМАС призвало к активизации глобальных народных движений для осуждения войны и геноцида сионистского режима против палестинского народа в секторе Газа, голода а также блокады северной части анклава, поддерживая сопротивление и стабильность палестинской нации и защита ее прав.

"Всем нациям и течениям исламской и арабской уммы, а также свободным людям мира необходимо активизировать демонстрации и марши в пятницу, субботу и воскресенье во всех городах и площадях посредством осады посольств оккупационного режима и поддерживающих его стран", говорится в заявлении ХАМАС.

Движение подчеркнуло, что каждый должен поднять свой голос против преступлений и убийств сионистской оккупационной армии в секторе Газа, произошедших более года назад, а также против голода палестинцев на севере этого сектора и геноцида против гражданского населения, поскольку сопротивляющаяся палестинская нация в секторе Газа надеется в активном и эффективном участии нации и свободных людей мира, а также в оказании давления с целью остановить войну и геноцид в секторе Газа..

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