Деревня Эсфахак в признана одной из лучших туристических в мире

Сегодня деревня Эсфахак в провинции Южный Хорасан официально признана одной из победителей конкурса Лучшие туристические деревни 2024 года Всемирной туристской организацией", заявил министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи Амири в среду.

"Эсфахак в Табасе, серьезно пострадавший от землетрясения 1978 года, когда-то считался непригодным для проживания, и его жители жили во временных палатках", сказал Салехи Амири.

По его словам, стремясь к устойчивому развитию и сохранению культуры, жители деревни на протяжении многих лет восстанавливали поселение, строя экодомы и восстанавливая традиционные дома с использованием древних глинобитных технологий.

"Сегодня эта деревня привлекает туристов со всего мира и известна своими красивыми глинобитными постройками и стремлением сохранить местную самобытность", добавил министр.