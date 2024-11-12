Израиль признал ранение 5331 военнослужащего с начала войны в Газе

Армия Израиля заявила, что за последние 24 часа в боях в секторе Газа получили ранения 5 военнослужащих, а также один военнослужащий на юге Ливана.

Армия Израиля также сообщила, что с начала войны против сектора Газа 7 октября 2023 года на фронтах войны получил ранения 5331 человек, из которых 779 получили тяжёлые ранения.

По данным армии Израиля, в настоящее время 261 военнослужащий находится на лечении после ранения в боях в Газе и Ливане, из них 23 находятся в критическом состоянии.

Армия Израиля добавила, что с начала войны (против сектора Газа) также погибли 56 военнослужащих.

С другой стороны, израильская газета «Гаарец» сообщила о гибели 24 военнослужащих израильской армии в Газе с 5 октября.

Вчера израильские СМИ сообщили о гибели 5 израильских военнослужащих, включая одного подполковника армии, в двух отдельных операциях на севере сектора Газа.

В то же время наблюдатели сообщают о жесткой цензуре новостей о потерях израильских военных и строгих указаниях СМИ не публиковать такие новости без согласования с соответствующими органами.