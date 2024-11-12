Спикер парламента Ливана: неприемлемо решение, подрывающее суверенитет Ливана

Набих Берри, спикер парламента Ливана, в интервью ливанской газете «Аль-Джумхурия» относительно предложенного израильским режимом решения по урегулированию конфликта заявил: «Есть ли здравомыслящий человек, который считает, что Ливан согласится на решение, которое обеспечит интересы израильского режима ценой потери национального суверенитета?»

Он отметил, что в прошлом сентябре французы предложили план, который поддержали американцы, и многие страны подписали его в виде призыва к прекращению войны, добавив: «Все откликнулись на этот призыв, кроме израильского режима, который его отверг».

Спикер парламента Ливана добавил: «Мы оставили этот призыв в прошлом и не будем к нему возвращаться, потому что необходимо прекратить войну и выполнить резолюцию 1701 без каких-либо изменений, и именно об этом мы договорились с Амосом Хохштайном, посланником США».

В ответ на вопрос об утверждении министра обороны израильского режима Ицхака Каца о том, что Израиль разгромил «Хезболлу», Берри добавил: «О какой победе они говорят? Разве они победили после 13 месяцев войны в секторе Газа?»